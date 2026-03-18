Жилой квартал Habiter a ir yamim haradasha

Нетания, Израиль
от
$2,86 млн
4
ID: 36169
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Залман Шнеур, 17 Mifal HaPayis

О комплексе

Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамичностью и сохранившейся природой заповедника Ирис. Проект 4 современные и элегантные башни • Квартиры 3, 4 и 5 номеров, а также пентхаусы высокого класса • Большие террасы и изысканные услуги Частная парковка для каждой квартиры Дизайн прихожей и жилого клуба в каждом здании Характеристики проекта • Двойной холл высотой, украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: март 2025 • Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Возможности финансирования: 20% по подписи, 80% по доставке ключей • Высокие постоянные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Центральный кондиционер • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире (кроме Мамада) Типологии доступны • 3 комнаты – 79 м2 + терраса 9,5 м2 • 4 комнаты – 96 м2 + 12 м2 терраса • 5 номеров - 121 м2 + 15 м2 терраса

Нетания, Израиль
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
$601,640
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Ашдод, Израиль
$1,35 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
$676,000
Жилой квартал Projet haut standing jerusalem
Иерусалим, Израиль
$3,43 млн
Жилой квартал Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Нетания, Израиль
$2,54 млн
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Тель-Авив, Израиль
$1,44 млн
Улица Нахалат Биньямин, в центре Тель-Авива, на пешеходной и художественной стороне. Район между рынком Кармель, Неве Цедек и Ротшильдом, идущий от пляжа. Засекреченное и восстановленное здание. Квартира 3 комнаты площадью около 60 м2 + Мирпесет 4 м2. 1-й этаж (эквивалент 2-й), высокие по…
Жилой квартал Haut standing
Нетания, Израиль
$1,45 млн
Квартира на продажу в Нетании! В Nof Hataylet, район Nat600, квартира 130 м2, очень просторная, в роскошной башне с вечным видом на море. балкон 22 м2. Включает в себя подвал и частную парковку и бассейн!
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
$1,99 млн
Для продажи: квартира Superb 5 Bedroom Duplex в Ашдоде Марина Top Standing - 2 минуты от пляжа Мы предлагаем эту великолепную 5-комнатную двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из самых популярных районов Ашдода, недалеко от пляжа и Марины. Идеально расположенная, эта квартира предла…
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
