  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал Projet neuf a ramat gan

Жилой квартал Projet neuf a ramat gan

Рамат-Ган, Израиль
от
$3,46 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 36165
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Truman, 19

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Рамат Ган - Жилой центр Большого Тель-Авива Всего в нескольких минутах от Тель-Авива город Рамат-Ган воплощает идеальный баланс между современностью, природой и качеством жизни. Это привилегированное место как для семей, так и для инвесторов, предлагая тихую жилую среду в непосредственной близости от экономического центра Израиля. Рамат-Ган является домом для крупнейшего делового района в стране, Тель-Авивской фондовой биржи (Бурси), где расположены основные банки, страховые компании и международные бизнес-башни. Город расширяется благодаря многочисленным проектам городского обновления (Тама 38, Пиноуи Биноуи) и элитным резиденциям. Благодаря своим щедрым зеленым насаждениям, таким как Национальный парк Рамат-Ган, современной инфраструктуре и прямому соединению с основными осями (Аялон, Маршрут 4, Маршрут 6, Красный трамвай), город предлагает идеальную среду обитания для тех, кто ищет комфорт, близость и прибыльность. Проект - Узиэль 13-15 Расположенный в самом сердце мирного и центрального района Рамат-Гана, Узиэль 13-15 является исключительным жилым проектом, разработанным Карданом Надланом, одним из крупнейших застройщиков Израиля. Эта программа состоит из роскошной башни и двух бутик-зданий, сочетающих современный дизайн, щедрые объемы и высококачественную отделку. Апартаменты от 2 до 5 комнат, а также мини-пентхаусы и пентхаусы, имеют большие террасы с открытым видом на Гуш Дан. Благодаря своему стратегическому расположению, проект имеет прямой доступ к трамваю и основным дорогам, связывающим Тель-Авив, Гиватаим и Петах-Тикву. Усиление проекта • Центральное и тихое место в самом сердце Рамат-Гана Непосредственная близость к трамваю и основным осям Современная архитектура и современный дизайн (дерево и зелень) • Дизайн лобби, оборудованный тренажерный зал и роскошная отделка • Оригинальное название: The Gush Dan • Яркие апартаменты с большими террасами • Технические характеристики высокого уровня Условия оплаты 20% при подписании договора 80% за четыре месяца до доставки • Без каблан алавата (промоутер кредита) • Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$5,49 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,55 млн
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Раанана, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$8,450
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon souccah
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf a ramat gan
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,46 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,52 млн
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоящий из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Сдан в декабре 2026 года Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами. Новы…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Показать все Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Жилой квартал Affaire exceptionnelle coup de cOEur
Ашкелон, Израиль
от
$699,660
Исключительный случай, который нельзя пропустить! Агамим, небольшое здание 2 этажа, первый этаж 4 комнаты 104 м2 + сад площадью 200 м2, подвал и парковка. Открытый вид. Супер продукт для инвестиций или среды обитания. Двухлетнее здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации