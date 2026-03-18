Жилой квартал Projet neuf a bat yam

Проект U Bat Yam
Mordecai Khayat представляет новый проект в Bat Yam: The U Tours
Исключительный проект в сердце Рамата Ханаси
Добро пожаловать в туры У, две величественные 31-этажные башни, в сопровождении торгово-развлекательного комплекса, которые вскоре станут иконой Бат-Яма.
Эти башни были тщательно спланированы и спроектированы в каждой детали, сочетая современный городской дизайн и образцовую функциональность, чтобы создать идеальную квартиру, как вы и мечтали.
Планируемая поставка: июнь 2030
• Полная банковская гарантия
• Метод урегулирования:
• 20% подписи
80% за четыре месяца до ключевой доставки
• Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером
Стратегическое местоположение
В самом сердце Израиля, недалеко от главных дорог, башни У отмечают новую входную дверь в Бат-Ям.
Проект расположен в отремонтированном районе Рамат Ханаси, всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Йосефталь и легкого трамвая.
Этот растущий сектор сочетает в себе современность, качество жизни и доступность.
Вам понравится:
• Быстрый доступ к Тель-Авиву и автомагистрали Аялон
• Зеленые парки и непосредственная близость к морю
• Торговый центр, кафе и рестораны под вашей резиденцией
• Школы, культурные учреждения и современный жилой клуб
Концепция: идеальный баланс
Туры Проект U гармонично сочетает в себе жилую, коммерческую и образовательную сферы.
На двух коммерческих этажах разместятся магазины, кафе и близлежащие службы, создавая плавный и оживленный городской опыт.
В нескольких шагах от отеля большой торговый центр и зоны отдыха предлагают идеальную среду для жизни всей семьи.
Клубный дом был специально разработан для комфорта и благополучия жителей, а окружающие школы, парки и культурные учреждения обеспечивают практическую и вдохновляющую повседневную жизнь.
Потому что дети всегда на первом месте, все продумано для вашей семьи.
Типология квартир
• 3 номера: балкон 82 м2 + 8 м2
• 4 номера: 105 м2 + балкон 15 м2
• 5 номеров: 127 м2 + балкон 15 м2
Каждая квартира продается с парковкой
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
