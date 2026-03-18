Жилой квартал Projet neuf a bat yam

Бат-Ям, Израиль
$2,70 млн
6
ID: 36159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Проект U Bat Yam Mordecai Khayat представляет новый проект в Bat Yam: The U Tours Исключительный проект в сердце Рамата Ханаси Добро пожаловать в туры У, две величественные 31-этажные башни, в сопровождении торгово-развлекательного комплекса, которые вскоре станут иконой Бат-Яма. Эти башни были тщательно спланированы и спроектированы в каждой детали, сочетая современный городской дизайн и образцовую функциональность, чтобы создать идеальную квартиру, как вы и мечтали. Планируемая поставка: июнь 2030 • Полная банковская гарантия • Метод урегулирования: • 20% подписи 80% за четыре месяца до ключевой доставки • Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером Стратегическое местоположение В самом сердце Израиля, недалеко от главных дорог, башни У отмечают новую входную дверь в Бат-Ям. Проект расположен в отремонтированном районе Рамат Ханаси, всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Йосефталь и легкого трамвая. Этот растущий сектор сочетает в себе современность, качество жизни и доступность. Вам понравится: • Быстрый доступ к Тель-Авиву и автомагистрали Аялон • Зеленые парки и непосредственная близость к морю • Торговый центр, кафе и рестораны под вашей резиденцией • Школы, культурные учреждения и современный жилой клуб Концепция: идеальный баланс Туры Проект U гармонично сочетает в себе жилую, коммерческую и образовательную сферы. На двух коммерческих этажах разместятся магазины, кафе и близлежащие службы, создавая плавный и оживленный городской опыт. В нескольких шагах от отеля большой торговый центр и зоны отдыха предлагают идеальную среду для жизни всей семьи. Клубный дом был специально разработан для комфорта и благополучия жителей, а окружающие школы, парки и культурные учреждения обеспечивают практическую и вдохновляющую повседневную жизнь. Потому что дети всегда на первом месте, все продумано для вашей семьи. Типология квартир • 3 номера: балкон 82 м2 + 8 м2 • 4 номера: 105 м2 + балкон 15 м2 • 5 номеров: 127 м2 + балкон 15 м2 Каждая квартира продается с парковкой

Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
