Жилой квартал Projet neuf a jerusalem quartier holyland

Иерусалим, Израиль
$3,51 млн
ID: 36157
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    brhm prrh

О комплексе

Мордехай Хайят представляет новый исключительный проект в Святой Земле – Иерусалиме Потрясающий вид на Иерусалим На возвышенном холме с видом на потрясающие пейзажи Иерусалима, жилой комплекс Холиланд, подписанный одним из лучших строителей Израиля. Это знаковый архитектурный проект, который сочетает в себе современность, элегантность и безмятежность, в сердце зеленой среды и уникальной атмосферы, уникальной для Иерусалима. Эксклюзивная среда обитания Дышите глубоко и позвольте себе нести вечное очарование Святого Города. С одной стороны открывается захватывающий панорамный вид; с другой — освежающий ветерок и спокойствие высот Святой Земли. Проект включает в себя 31-этажную жилую башню, а также два бутик-здания, предлагающие высококлассный и функциональный опыт проживания, предназначенный для удовлетворения ожиданий семей, инвесторов и любителей Иерусалима. Идеальная и взаимосвязанная среда Комплекс гармонично интегрируется с существующим районом и включает в себя: 6 дунамов ландшафтного парка с садами отдыха Пешеходные и велосипедные дорожки Две синагоги Прямой доступ к легким трамваям и израильским поездам Быстрая связь с развязкой и шоссе No 16 из Иерусалима в центр страны Настоящий союз между качеством городской жизни, природой и обществом. Услуги и оборудование Роскошный входной зал 31-этажное здание Бизнес-ярмарка Безопасность 24/7 Полностью оборудованный спортзал Типология квартир • 3 номера: балкон 81 м2 + 9 м2 • 4 номера: балкон 108 м2 + 11 м2 • 5 номеров: 130 м2 + балкон 13 м2

Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
