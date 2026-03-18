Жилой квартал Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
RE/MAX Hadera by Rachel Benguigui представляет в эксклюзивности превосходную 5-комнатную квартиру, тихую и светлую в красивом каменном здании!
Характеристики:
- Большая отремонтированная квартира площадью 5 комнат 120 м2
- Хорошая кухня
- Комфортабельная гостиная с красивым окном залива
12 м2 солнечный Мирпесет лицом к юго-востоку
- Родительский люкс, 3 дополнительных комнаты, включая одну охраняемую
- В общей сложности 2 ванные комнаты, 2 туалета
- На 4-м этаже, тихо во дворе
- 2 лифта
- Система нагрева газовой воды
- Низкие нагрузки!
- Парковочное место
Роскошное здание, изысканное, ухоженное, рядом с новым спортивным комплексом Холмс, торговым центром, экопарком и дорогами 6 и 9.
В нескольких минутах ходьбы от торгового центра, школ, детских садов и эко-парка.
Отличный проект жилья или инвестиции в аренду! Невероятная цена!
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно