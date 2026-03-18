Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Новый проект расположен в Катамон Иерусалим рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, каньоном Хадар, недалеко от Эмека Рефаима. Семиэтажное здание доступно в марте 2026 года. Пиноуи/бинуи, подогрев пола, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком. Последние 4-х комнатные квартиры, первый этаж: - 131 м2 и 28 м2 сад на 5,270,000 ш - 113 м2 и 35 м2 сад на 4,720 000 ш Цены могут меняться и не включают в себя агентские сборы, которые составляют 2% без учета налогов. Для получения дополнительной информации или для организации визита.