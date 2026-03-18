  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Projet neuf a hadera

Жилой квартал Projet neuf a hadera

Хадера, Израиль
от
$2,70 млн
21.04.2026
$2,70 млн
14.04.2026
$885,600
13.04.2026
$882,900
11.04.2026
$888,300
10.04.2026
$880,200
09.04.2026
$874,800
08.04.2026
$866,700
07.04.2026
$858,600
03.04.2026
$861,300
02.04.2026
$864,000
01.04.2026
$855,900
31.03.2026
$850,500
30.03.2026
$855,900
10.03.2026
$846,450
;
8
Оставить заявку
ID: 34228
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новая программа в Хадере: стратегическое расположение между Тель-Авивом и Хайфой. Вы ищете новый проект Хадера Новый и исключительный адрес в центре города Mordecée Khayat приглашает вас открыть для себя этот великолепный новый жилой проект, расположенный в центре города. Три современных здания с изысканным архитектурным дизайном поднимутся над оживленной торговой галереей, приветствуя престижные знаки. Наслаждайтесь комфортом тихой улицы, находясь в центре удобств: • Железнодорожный вокзал Хадера рядом, для прямого доступа в Тель-Авив и Хайфу • Автобусная сеть легко соединяет весь Израиль • Рядом с каньоном Mall Mall Hof Hayam с магазинами, кафе и ресторанами • Всего в 10 минутах от пляжа 30 минут от Тель-Авива и 30 минут от Хайфы на машине Характеристики проекта • Двойной холл высотой, роскошно украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: сентябрь 2025 • Ожидаемая поставка: май 2030 Возможность финансирования 20% на подпись, 80% на доставку ключей – без условной индексации • Высококачественные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Подготовка центрального кондиционера • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире Доступны следующие типы: • 2 комнаты: 55 м2 + 10 м2 терраса • 3 комнаты: 75 м2 + 12 м2 терраса • 4 комнаты: 105 м2 + 10 м2 терраса • 5 номеров: 123 м2 + террасы 10 м2 + 6 м2

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
от
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf a hadera
Хадера, Израиль
от
$2,70 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Показать все Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
