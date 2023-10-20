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Жилой квартал Proche de la mer

Ашкелон, Израиль
от
$519,665
02.04.2025
$519,665
11.01.2025
$508,195
23.12.2024
$514,485
;
4
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ID: 23414
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
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В городе в 4 комнаты недалеко от моря вложено здание стоящего с подвалом 18м2 арендовано 3000 ниш

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Proche de la mer
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от
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