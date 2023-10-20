Жилой квартал Proche de la mer

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В нескольких минутах от трамвая в тихой и очаровательной обстановке, красивый отремонтированный 3P, с превосходным видом и тройной экспозицией, балконной суккой и раздевалкой. Строительство с потенциалом, бизнес, чтобы захватить эксклюзивное агентство Хадасса Такам
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим
Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel.
Идеальное расположение с точки зрения…