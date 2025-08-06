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Квартиры с террасой в Нетании, Израиль

пентхаусы
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1 объект найдено
Пентхаус в Нетания, Израиль
Пентхаус
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85 млн
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Параметры недвижимости в Нетании, Израиль

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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