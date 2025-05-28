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Коттеджи в Hadera Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
БЖ Франкоязычное отделение RE/MAX Hadera представляет просторный дом с красивым садом в тихо…
$898,880
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Параметры недвижимости в Hadera Subdistrict, Израиль

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