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Жильё в Beer Tuvia Regional Council, Израиль

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
$702,250
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Квартира 4 комнаты в Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Великолепный мини-пентхаус 4 комнаты, балкон 18 метров. Евроремонт. Хорошее расположение, ря…
$603,935
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Вилла 10 комнат в Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Вилла 10 комнат
Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Большая вилла, требующая ремонта, очень большой потенциал, очень хорошо расположена. 650 м2 земли
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 139 м²
Красивая 4,5-комнатная квартира площадью 139 м2 в комплексе вилл и коттеджей с парковкой. В …
$702,250
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Квартира 4 комнаты в Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Beer Tuvia Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Полностью отремонтированная квартира (4 года), продуманная до мельчайших деталей, с небольши…
$435,395
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Параметры недвижимости в Beer Tuvia Regional Council, Израиль

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