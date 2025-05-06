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Таунхаусы с садом в Убуде, Индонезия

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1 объект найдено
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 53 м²
Уникальные таунхаусы с видом на тропические джунгли, расположенные в районе Убуда, предлагаю…
$158,914
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