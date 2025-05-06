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Квартиры с садом в Убуде, Индонезия

квартиры-студии
6
однокомнатные
13
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
$69,305
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Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 66 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс на Бали, сочетающий роскошь, комфорт и инноваци…
$160,199
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 80 м²
Уникальная часть жилого комплекса на Бали, включающая 33 квартиры и 7 пентхаусов, который уж…
$180,854
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
$551,536
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 47 м²
Апартаменты в легендарном комплексе на Бали, который стал символом инновационного подхода и …
$106,252
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Агентство
Hayat
Языки общения
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