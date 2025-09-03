Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Sumbawa
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Sumbawa, Индонезия

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Luxury 2 Bed Villa с собственным бассейномЗдесь, в Redland Property Group, мы усердно работа…
$129,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно работали за кулисами, чтобы раскрыть следующую б…
$64,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Роскошная 1-местная вилла с собственным бассейном!Здесь, в Redland Property Group, мы усердн…
$99,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Luxury 3 Bed Villa с собственным бассейномЗдесь, в Redland Property Group, мы усердно работа…
$189,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sumbawa, Индонезия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти