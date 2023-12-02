Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Kec Ampenan
  5. Виллы

Виллы в Kec Ampenan, Индонезия

Вилла В архив
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
 Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже…
€449,847
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bugbug, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bugbug, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€1,74 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€206,563
в месяц
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€266,236
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€321,320
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€893,728
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,74 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Pandak Bandung, Индонезия
Вилла 5 спален
Pandak Bandung, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 830 м²
5ти-спальная вилла DHARMA RESIDENCE - настоящее искусство архитектуры, созданное мастерами с…
€1,69 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти