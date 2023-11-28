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Дома в Варпалота, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,644
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Дом 1 комната в Варпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€149,788
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Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€411,785
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Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€411,785
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Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€61,229
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Дом 5 комнат в Варпалота, Венгрия
Дом 5 комнат
Варпалота, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€157,409
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€112,998
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€94,603
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Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€57,813
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€41,783
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Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€70,689
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