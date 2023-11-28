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Жильё в Варпалота, Венгрия

квартиры
25
дома
11
36 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€95,128
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€124,823
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€109,056
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€75,945
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,644
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
€120,619
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€127,188
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Дом 1 комната в Варпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€149,788
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Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€411,785
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Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€411,785
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€72,266
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€68,324
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Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€61,229
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€63,594
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Дом 5 комнат в Варпалота, Венгрия
Дом 5 комнат
Варпалота, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€157,409
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€60,441
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€112,998
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€73,580
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€60,178
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€70,164
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,434
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€73,580
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€51,047
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€110,107
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€48,615
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€70,689
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Квартира 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€84,091
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€49,667
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€57,813
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€65,783
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