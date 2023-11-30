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Венгрия
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Дома в Вац, Венгрия
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26 объектов найдено
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Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1
12 м²
€42,043
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Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
2
116 м²
€303,821
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Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
2
270 м²
€1,16 млн
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Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1
1
30 м²
€102,860
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Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
7
441 м²
€1,02 млн
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Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6
2
140 м²
€166,586
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Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
1
128 м²
€330,263
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Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
1
80 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
2
68 м²
€131,946
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Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
248 м²
€396,633
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Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
2
187 м²
€290,864
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Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6
175 м²
€341,104
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Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
110 м²
€115,023
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Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
1
50 м²
€84,351
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Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6
1
110 м²
€184,302
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Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1
1
34 м²
€49,976
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Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1
20 м²
€14,543
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Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
74 м²
€137,235
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Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
1
240 м²
€216,561
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Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
2
156 м²
€237,715
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Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
2
100 м²
€211,273
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Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1
1
50 м²
€37,019
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Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
142 м²
€423,048
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Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
80 м²
€191,851
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Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
2
102 м²
€196,844
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Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
2
101 м²
€196,844
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