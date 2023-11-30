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Жильё в Вац, Венгрия

квартиры
14
дома
26
40 объектов найдено
Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€42,043
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Квартира 5 комнат в Вац, Венгрия
Квартира 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€200,696
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€114,230
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€99,872
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€139,879
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€303,821
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€1,16 млн
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 51 м²
€89,903
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Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€102,860
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Дом 7 комнат в Вац, Венгрия
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 441 м²
€1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€92,283
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Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€166,586
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Дом 2 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€330,263
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€131,946
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,774
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 248 м²
€396,633
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€290,864
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Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 175 м²
€341,104
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Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€115,023
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Дом 2 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€84,351
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Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€184,302
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Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€49,976
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Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
€14,543
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Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€137,235
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€116,081
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€76,418
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
€216,561
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€100,454
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€197,081
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