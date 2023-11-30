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Жильё в Тура, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€121,370
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Дом 3 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€145,168
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Дом 3 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€145,168
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Дом 3 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€56,851
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Дом 3 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€158,653
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Дом 9 комнат в Тура, Венгрия
Дом 9 комнат
Тура, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€105,504
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