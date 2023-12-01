Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Tiszavasvari jaras
  5. Дома

Дома в Tiszavasvari jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€186,203
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Тисалёк, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
€58,605
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Tiszavasvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти