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Квартиры в Tiszafueredi jaras, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€60,317
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€138,021
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€116,391
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€132,298
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€148,206
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€148,206
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€150,857
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€73,167
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Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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