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Жильё в Tiszafueredi jaras, Венгрия

Тисафюред
18
27 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€60,317
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Дом 2 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€43,746
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Дом 1 комната в Тисафюред, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 55 м²
€12,434
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€138,021
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€132,298
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€116,391
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€150,857
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€148,206
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€148,206
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Дом 2 комнаты в Тисадерж, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисадерж, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€14,847
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Дом 3 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьиван, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€23,865
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€73,167
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Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€117,487
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Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€25,700
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Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€78,412
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Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€99,392
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Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€39,075
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Дом 2 комнаты в Тисаигар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€48,778
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Дом 2 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€15,997
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Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
€152,104
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Дом 2 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€41,173
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Дом 4 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€51,401
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Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€136,343
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Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€44,582
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Дом 2 комнаты в Тисасентимре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€91,787
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Дом 2 комнаты в Тисаигар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€55,072
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Типы недвижимости в Tiszafueredi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Tiszafueredi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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