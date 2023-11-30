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Квартиры в Тисафюред, Венгрия

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€115,499
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€158,256
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€122,374
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€116,081
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€131,946
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€147,812
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€147,812
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€150,456
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Квартира в Тисафюред, Венгрия
Квартира
Тисафюред, Венгрия
Площадь 49 м²
€0
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