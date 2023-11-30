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Жильё в Тисафюред, Венгрия

квартиры
9
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20 объектов найдено
Дом 1 комната в Тисафюред, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 55 м²
€12,401
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€115,499
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€158,256
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€122,374
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€116,081
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€131,946
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€147,812
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€147,812
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€150,456
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Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€9,255
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Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€130,889
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Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€88,581
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Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€76,153
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Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€65,841
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Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€52,620
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Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
€251,201
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Дом 5 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€140,144
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Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€92,283
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Дом 6 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
€84,615
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Квартира в Тисафюред, Венгрия
Квартира
Тисафюред, Венгрия
Площадь 49 м²
€0
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