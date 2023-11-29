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Квартиры в Tatai jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Тата, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€272,738
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Квартира 2 комнаты в Тата, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тата, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Apartment for sale in Tata, located on the 2nd floor, with a balcony, 2 bedrooms. The neigh…
€99,523
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Параметры недвижимости в Tatai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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