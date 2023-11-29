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Дома в Tapolcai jaras, Венгрия

165 объектов найдено
Дом 20 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
€2,08 млн
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Дом 2 комнаты в Uzsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uzsa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€48,728
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Дом 5 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€111,942
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€180,424
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Дом 31 комната в Балатондерич, Венгрия
Дом 31 комната
Балатондерич, Венгрия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 1 448 м²
€789,916
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Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€165,674
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Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€118,264
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Дом 4 комнаты в Nemesvita, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nemesvita, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€94,352
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€105,357
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Дом 2 комнаты в Лешенцетомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 79 м²
€47,150
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Дом 6 комнат в Koeveskal, Венгрия
Дом 6 комнат
Koeveskal, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€313,195
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Дом 3 комнаты в Kaptalantoti, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kaptalantoti, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
€261,825
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Дом 8 комнат в Koeveskal, Венгрия
Дом 8 комнат
Koeveskal, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 246 м²
€550,384
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Дом 4 комнаты в Hegyesd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hegyesd, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€156,990
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Дом 6 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€208,360
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Дом 2 комнаты в Моношторапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€117,677
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Дом 3 комнаты в Vigantpetend, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vigantpetend, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€233,258
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Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€143,886
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Дом 2 комнаты в Моношторапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€44,293
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Дом 2 комнаты в Koeveskal, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koeveskal, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€110,077
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Дом 5 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 5 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€750,671
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Дом 2 комнаты в Капольч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Капольч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€233,258
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Дом 2 комнаты в Lesencefalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Lesencefalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€183,199
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Дом 3 комнаты в Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€130,782
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Дом 3 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€157,226
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Дом 7 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 7 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
€432,182
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Дом 3 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€233,258
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Дом 3 комнаты в Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€157,773
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Дом 3 комнаты в Gyulakeszi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyulakeszi, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€118,264
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Дом 3 комнаты в Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€104,573
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Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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