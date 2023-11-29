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Венгрия
Жилая
Tapolcai jaras
Дома
Дома в Tapolcai jaras, Венгрия
Дом
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165 объектов найдено
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Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
20
4
1 300 м²
€2,08 млн
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Дом 2 комнаты
Uzsa, Венгрия
2
1
75 м²
€48,728
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Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5
1
90 м²
€111,942
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Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4
2
156 м²
€180,424
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Дом 31 комната
Балатондерич, Венгрия
31
35
1 448 м²
€789,916
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Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
3
1
80 м²
€165,674
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Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
45 м²
€118,264
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Дом 4 комнаты
Nemesvita, Венгрия
4
1
95 м²
€94,352
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Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4
1
110 м²
€105,357
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Дом 2 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
2
79 м²
€47,150
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Дом 6 комнат
Koeveskal, Венгрия
6
1
124 м²
€313,195
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Дом 3 комнаты
Kaptalantoti, Венгрия
3
3
148 м²
€261,825
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Дом 8 комнат
Koeveskal, Венгрия
8
5
246 м²
€550,384
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Дом 4 комнаты
Hegyesd, Венгрия
4
2
110 м²
€156,990
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Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6
2
200 м²
€208,360
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Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2
2
65 м²
€117,677
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Дом 3 комнаты
Vigantpetend, Венгрия
3
2
280 м²
€233,258
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Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
92 м²
€143,886
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Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2
1
97 м²
€44,293
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Дом 2 комнаты
Koeveskal, Венгрия
2
1
68 м²
€110,077
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Дом 5 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
5
2
250 м²
€750,671
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Дом 2 комнаты
Капольч, Венгрия
2
1
88 м²
€233,258
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Дом 2 комнаты
Lesencefalu, Венгрия
2
1
50 м²
€183,199
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Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
3
1
36 м²
€130,782
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Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3
2
210 м²
€157,226
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Дом 7 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
7
3
281 м²
€432,182
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Дом 3 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
3
2
70 м²
€233,258
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Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3
1
118 м²
€157,773
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Дом 3 комнаты
Gyulakeszi, Венгрия
3
1
100 м²
€118,264
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Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
3
1
50 м²
€104,573
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Параметры недвижимости в Tapolcai jaras, Венгрия
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