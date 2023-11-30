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Квартиры в Suemegi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Шюмег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шюмег, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€51,562
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Квартира 2 комнаты в Шюмег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шюмег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€79,062
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Параметры недвижимости в Suemegi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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