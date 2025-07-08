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Виллы в Siofoki jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Вилла 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в начале Siófok в тихом пригородном районе на улице Сабади. Центр Сиофок нахо…
$436,859
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Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

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