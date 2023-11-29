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Дома в Шиофок, Венгрия

107 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€197,545
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Дом 10 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
€394,826
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Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
€1,68 млн
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Дом 13 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€497,813
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€222,774
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Дом 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€128,423
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€414,098
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€327,609
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Дом 1 комната в Шиофок, Венгрия
Дом 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€108,766
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€207,049
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€301,139
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€333,983
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€170,095
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€263,130
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€473,844
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Дом 12 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 390 м²
€2,08 млн
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Дом 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
€125,802
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Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 59 м²
€130,782
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€138,906
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
€200,179
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Дом 8 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€180,578
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€445,287
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
€526,786
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€482,905
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 83 м²
€226,706
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 197 м²
€416,719
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Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€157,773
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Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€118,264
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
€181,715
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€263,393
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