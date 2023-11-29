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Венгрия
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Шиофок
Дома
Дома в Шиофок, Венгрия
Дом
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107 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
74 м²
€197,545
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Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
10
3
385 м²
€394,826
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Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7
5
654 м²
€1,68 млн
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Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
13
4
350 м²
€497,813
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
80 м²
€222,774
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Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
50 м²
€128,423
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
2
186 м²
€414,098
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
147 м²
€327,609
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Дом 1 комната
Шиофок, Венгрия
1
1
30 м²
€108,766
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
2
108 м²
€207,049
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
2
140 м²
€301,139
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
110 м²
€333,983
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
1
72 м²
€170,095
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
2
114 м²
€263,130
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
3
130 м²
€473,844
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Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12
8
390 м²
€2,08 млн
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Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
2
58 м²
€125,802
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
3
59 м²
€130,782
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
2
82 м²
€138,906
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
3
126 м²
€200,179
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Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
8
2
133 м²
€180,578
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
2
105 м²
€445,287
Рекомендовать
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
121 м²
€526,786
Рекомендовать
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
2
270 м²
€482,905
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
83 м²
€226,706
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
197 м²
€416,719
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
90 м²
€157,773
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
100 м²
€118,264
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
85 м²
€181,715
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
2
85 м²
€263,393
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