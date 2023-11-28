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Венгрия
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Квартиры в медье Пешт, Венгрия
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369 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
4
1
109 м²
€139,598
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Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2
1
62 м²
€112,996
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Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
3
1
66 м²
€157,773
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Квартира 2 комнаты
Halasztelek, Венгрия
2
1
60 м²
€118,264
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Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5
3
150 м²
€289,469
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Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
77 м²
€236,791
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Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
32 м²
€105,094
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Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
62 м²
€194,648
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Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
41 м²
€131,433
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Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
55 м²
€93,505
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
59 м²
€78,755
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Квартира 2 комнаты
Шошкуд, Венгрия
2
1
61 м²
A condominium for sale in Sóskút, just 15 minutes from Budapest, features a 61 sqm apartment…
€118,264
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
49 м²
€149,871
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Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
3
1
67 м²
€139,572
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Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
1
53 м²
€136,701
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Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
99 м²
€252,594
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Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
57 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты
Монор, Венгрия
3
1
71 м²
€117,415
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Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2
1
64 м²
€170,095
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Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2
1
37 м²
€57,633
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Квартира 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
3
1
84 м²
€176,210
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Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
2
1
50 м²
€78,755
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Квартира 7 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
7
3
350 м²
€302,902
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Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
1
1
30 м²
€94,089
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Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
2
1
50 м²
€105,094
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Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1
1
34 м²
€83,606
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Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
2
1
35 м²
€77,840
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Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2
1
50 м²
€130,782
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Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
1
55 м²
€96,946
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Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2
1
39 м²
€36,692
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Параметры недвижимости в медье Пешт, Венгрия
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