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Квартиры в медье Пешт, Венгрия

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369 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Szigetujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€139,598
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€112,996
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€157,773
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Квартира 2 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€118,264
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Квартира 5 комнат в Будаэрш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€289,469
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 77 м²
€236,791
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€105,094
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€194,648
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€131,433
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€93,505
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€78,755
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Квартира 2 комнаты в Шошкуд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шошкуд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
A condominium for sale in Sóskút, just 15 minutes from Budapest, features a 61 sqm apartment…
€118,264
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€149,871
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Квартира 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€139,572
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€136,701
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€252,594
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты в Монор, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€117,415
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Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€170,095
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Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€57,633
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Квартира 3 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€176,210
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Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,755
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Квартира 7 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 7 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€302,902
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Квартира 1 комната в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€94,089
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Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€105,094
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Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€83,606
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Квартира 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€77,840
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€130,782
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€96,946
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Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€36,692
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Параметры недвижимости в медье Пешт, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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