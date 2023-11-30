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Квартиры в Северная Венгрия, Венгрия

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49 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€46,371
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€21,210
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Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€27,838
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€27,838
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Квартира 1 комната в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 1 комната
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€28,899
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€66,017
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€76,622
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€116,391
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Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€123,256
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€65,300
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€208,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 1 спальня в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 спальня
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
В Эгере, Лайош-Варош, продается квартира с видом на улицу на втором этаже в 7-квартирном дом…
€114,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€39,504
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Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,714
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Квартира 1 комната в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€39,337
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Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€57,668
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Квартира 2 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€28,821
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€36,452
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€69,728
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€27,536
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€41,095
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€70,789
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€31,789
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Квартира 4 комнаты в Хатван, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хатван, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€125,617
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Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€32,781
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€109,882
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€31,470
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€45,893
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Квартира 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€24,914
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€39,075
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Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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