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Квартиры в Северная Венгрия, Венгрия
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49 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2
1
53 м²
€46,371
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
63 м²
€21,210
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Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2
1
72 м²
€27,838
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
61 м²
€27,838
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Квартира 1 комната
Казинцбарцика, Венгрия
1
1
34 м²
€28,899
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Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€66,017
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€76,622
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
45 м²
€116,391
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Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4
1
108 м²
€123,256
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
52 м²
€65,300
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
3
1
101 м²
1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€208,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 1 спальня
Egri jaras, Венгрия
2
1
56 м²
2/2
В Эгере, Лайош-Варош, продается квартира с видом на улицу на втором этаже в 7-квартирном дом…
€114,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€39,504
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Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2
1
55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,714
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Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
1
1
31 м²
€39,337
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Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2
1
56 м²
€57,668
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Квартира 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
2
1
46 м²
€28,821
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
35 м²
€36,452
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
37 м²
€69,728
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Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€27,536
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Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
54 м²
€41,095
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Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
61 м²
€70,789
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
64 м²
€31,789
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Квартира 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4
1
66 м²
€125,617
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Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2
1
48 м²
€32,781
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Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
56 м²
€109,882
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Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
49 м²
€31,470
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Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€45,893
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Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
3
1
56 м²
€24,914
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€39,075
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Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия
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