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Дома в Nagykalloi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Эрпатак, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрпатак, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€27,536
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Дом 3 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€52,450
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Дом 5 комнат в Надькалло, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькалло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
€209,536
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Дом 3 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€70,807
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Дом 1 комната в Бёкёнь, Венгрия
Дом 1 комната
Бёкёнь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€41,697
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Дом 3 комнаты в Каллошемьен, Венгрия
Дом 3 комнаты
Каллошемьен, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€19,669
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Дом 4 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€76,052
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Параметры недвижимости в Nagykalloi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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