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Дома в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Ашваньраро, Венгрия
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€387,648
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Дом 3 комнаты в Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 154 м²
€118,990
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Дом 5 комнат в Mecser, Венгрия
Дом 5 комнат
Mecser, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€123,548
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Замок в Dunakiliti, Венгрия
Замок
Dunakiliti, Венгрия
Мы рады представить вашему вниманию элегантный замок в Фекетеердё, в тихой деревеньке недале…
€989,000
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Параметры недвижимости в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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