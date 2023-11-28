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Дома в Miskolci jaras, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 6 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A unique property with outstanding features is now available for sale in the exquisite surro…
€233,879
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Дом 3 комнаты в Bocs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€33,899
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Дом 2 комнаты в Майи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Майи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€77,522
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€115,363
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€109,056
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Дом 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€47,039
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€91,712
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€57,681
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€73,580
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Дом 5 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€155,044
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€123,509
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Дом 2 комнаты в Онга, Венгрия
Дом 2 комнаты
Онга, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€69,638
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Дом 3 комнаты в Онга, Венгрия
Дом 3 комнаты
Онга, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€49,667
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Дом 7 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
€157,409
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€131,130
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€181,322
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Дом 8 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
€252,343
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Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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