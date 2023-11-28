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Жильё в Miskolci jaras, Венгрия

Мишкольц
35
39 объектов найдено
Дом 6 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A unique property with outstanding features is now available for sale in the exquisite surro…
€233,879
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Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€123,509
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€65,434
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€39,155
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Дом 3 комнаты в Bocs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€33,899
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€36,527
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€40,732
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Дом 2 комнаты в Майи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Майи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€77,522
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€115,363
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Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€42,046
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€109,056
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Дом 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€47,039
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€110,107
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€91,712
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€46,048
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€39,155
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€57,681
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€31,272
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€73,580
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Дом 5 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€155,044
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Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€27,593
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Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
For sale: a magical studio apartment in the downtown area of Miskolc! This 32-square-meter a…
€46,513
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€104,852
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Квартира 5 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€235,193
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€123,509
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€131,130
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€67,099
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Дом 2 комнаты в Онга, Венгрия
Дом 2 комнаты
Онга, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€69,638
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€51,311
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Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€131,566
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Типы недвижимости в Miskolci jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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