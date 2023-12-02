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Жильё в Marcali jaras, Венгрия

Марцали
3
22 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Szenyer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szenyer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€70,961
в месяц
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Дом 4 комнаты в Веше, Венгрия
Дом 4 комнаты
Веше, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€59,354
в месяц
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Дом 3 комнаты в Веше, Венгрия
Дом 3 комнаты
Веше, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€47,219
в месяц
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Дом 3 комнаты в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€139,547
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шомодьсеньпаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€118,707
в месяц
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Дом 1 комната в Балатонкерестур, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонкерестур, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€92,064
в месяц
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Дом 4 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€78,874
в месяц
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Дом 8 комнат в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 188 м²
€469,553
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шомодьсеньпаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€52,732
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шомодьсеньпаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€102,880
в месяц
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Дом 2 комнаты в Balatonujlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonujlak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€60,409
в месяц
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Дом 4 комнаты в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€127,940
в месяц
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Дом 3 комнаты в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€126,357
в месяц
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Дом 4 комнаты в Пустаковачи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пустаковачи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€63,284
в месяц
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Дом 4 комнаты в Балатонкерестур, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонкерестур, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
A two-story holiday home in Balatonberény, registered as a brick family house, is in excelle…
€179,116
в месяц
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Дом 3 комнаты в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€73,862
в месяц
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Дом 5 комнат в Марцали, Венгрия
Дом 5 комнат
Марцали, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€84,388
в месяц
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Дом 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€36,667
в месяц
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Дом 11 комнат в Балатонкерестур, Венгрия
Дом 11 комнат
Балатонкерестур, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 344 м²
€488,019
в месяц
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Дом 4 комнаты в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шомодьсеньпаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€59,354
в месяц
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Дом 3 комнаты в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€76,500
в месяц
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Дом 3 комнаты в Somogyzsitfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somogyzsitfa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€36,931
в месяц
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Типы недвижимости в Marcali jaras

дома

Параметры недвижимости в Marcali jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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