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Дома в Lenti jaras, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€49,565
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Дом 2 комнаты в Пака, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пака, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€28,585
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Дом 5 комнат в Ленти, Венгрия
Дом 5 комнат
Ленти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты в Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€52,187
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Дом 4 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€97,032
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Дом 2 комнаты в Zalabaksa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€36,190
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Дом 2 комнаты в Пака, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пака, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€18,882
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Дом 3 комнаты в Marokfoeld, Венгрия
Дом 3 комнаты
Marokfoeld, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€65,562
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Дом 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€62,939
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Дом 3 комнаты в Tornyiszentmiklos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tornyiszentmiklos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€109,620
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Дом 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€36,715
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Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты в Tornyiszentmiklos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tornyiszentmiklos, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€55,072
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Дом 3 комнаты в Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€43,271
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Дом 2 комнаты в Kerkateskand, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€18,331
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Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€68,184
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Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€48,516
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Параметры недвижимости в Lenti jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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