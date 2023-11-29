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Венгрия
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Lenti jaras
Дома
Дома в Lenti jaras, Венгрия
Дом
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17 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3
1
93 м²
€49,565
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Дом 2 комнаты
Пака, Венгрия
2
1
66 м²
€28,585
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Дом 5 комнат
Ленти, Венгрия
5
1
140 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
4
1
160 м²
€52,187
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Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
4
2
160 м²
€97,032
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Дом 2 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
2
2
56 м²
€36,190
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Дом 2 комнаты
Пака, Венгрия
2
1
69 м²
€18,882
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Дом 3 комнаты
Marokfoeld, Венгрия
3
1
95 м²
€65,562
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Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2
1
110 м²
€62,939
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Дом 3 комнаты
Tornyiszentmiklos, Венгрия
3
2
100 м²
€109,620
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Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2
1
60 м²
€36,715
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Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3
1
110 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты
Tornyiszentmiklos, Венгрия
4
1
87 м²
€55,072
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Дом 3 комнаты
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
3
1
81 м²
€43,271
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Дом 2 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
2
60 м²
€18,331
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Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3
1
91 м²
€68,184
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Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3
1
120 м²
€48,516
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Параметры недвижимости в Lenti jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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