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Дома в Комаром, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€109,815
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Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€23,442
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Дом 6 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 6 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
€248,983
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Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€13,170
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Дом 5 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€200,497
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Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€139,598
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Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€40,826
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Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€149,390
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