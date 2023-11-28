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Жильё в Кишварда, Венгрия

дома
22
23 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€39,051
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€44,293
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Квартира 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€76,121
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€77,675
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€96,710
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Дом 5 комнат в Кишварда, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишварда, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€116,947
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€92,188
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€96,929
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Дом 1 комната в Кишварда, Венгрия
Дом 1 комната
Кишварда, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€28,568
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€70,853
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Дом 4 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€259,969
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Дом 6 комнат в Кишварда, Венгрия
Дом 6 комнат
Кишварда, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€128,799
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Дом 4 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€105,094
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€24,636
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€51,081
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€31,344
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€75,067
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
€152,768
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Дом 4 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€57,633
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
В центре Кишварды я предлагаю на продажу семейный дом с 3 комнатами. Эта недвижимость, благо…
€57,397
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Дом 4 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€67,619
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€60,317
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