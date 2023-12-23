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Дома в Kiskunmajsai jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Чойошпалош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чойошпалош, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 103 м²
€153,394
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Параметры недвижимости в Kiskunmajsai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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