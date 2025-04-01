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Таунхаусы с гаражом в Keszthelyi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с террасой в Cserszegtomaj, Венгрия
Таунхаус 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с террасой
Cserszegtomaj, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
В центре Черсегтомая, но в тихом тупике, мы предлагаем на продажу двухквартирный дом, таунха…
$640,628
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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