Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Kapuvari jaras
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Kapuvari jaras, Венгрия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Osli, Венгрия
Вилла 6 комнат
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Описание объекта Продаётся венгерская компания (Kft), владеющая парковым участком площадью о…
$1,74 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kapuvari jaras, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти