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Жильё в Ясберень, Венгрия

дома
8
8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€329,242
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€91,924
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Дом 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€83,606
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Дом 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€52,415
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Дом 5 комнат в Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€389,822
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Дом 5 комнат в Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€183,199
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Дом 8 комнат в Ясберень, Венгрия
Дом 8 комнат
Ясберень, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€395,090
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,364
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