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Дома в Halasztelek, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€204,553
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€288,472
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€449,230
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Дом 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€109,882
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Дом 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€152,104
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€157,086
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