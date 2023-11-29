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Жильё в Halasztelek, Венгрия

дома
6
8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€117,749
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€204,553
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€288,472
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Квартира 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€127,190
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€449,230
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Дом 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€109,882
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Дом 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€152,104
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Дом 5 комнат в Halasztelek, Венгрия
Дом 5 комнат
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€157,086
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