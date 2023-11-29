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Квартиры в Halasztelek, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€117,749
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Квартира 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€127,190
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