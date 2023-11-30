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Дома в Хайдусобосло, Венгрия

16 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 76 м²
€117,749
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Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€83,657
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Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€51,925
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Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€133,720
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Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€138,729
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Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€133,484
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Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€222,884
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Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
€472,046
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Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€130,862
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Дом 6 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€205,340
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Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€60,055
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Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€196,423
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Дом 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
€340,660
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Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
€199,046
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Дом 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 145 м²
€255,691
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