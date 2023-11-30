Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Хайдусобосло

Жильё в Хайдусобосло, Венгрия

квартиры
13
дома
16
29 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€66,847
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€79,959
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€67,922
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€73,167
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 76 м²
€117,749
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
€235,761
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€83,657
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€51,925
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€133,720
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€138,729
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€94,147
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€131,124
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€133,484
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€77,888
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€120,634
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€120,634
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€222,884
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€83,919
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€91,524
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€209,798
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€196,660
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
€472,046
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€130,862
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€205,340
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€60,055
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€196,423
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
€340,660
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
€199,046
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 145 м²
€255,691
Оставить заявку
Realting.com
Перейти