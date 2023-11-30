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Дома в Гардонь, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€140,252
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Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€158,811
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Дом 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€172,332
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Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€193,543
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Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€158,811
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Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€179,756
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Дом 1 комната в Гардонь, Венгрия
Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
€97,032
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Дом 1 комната в Гардонь, Венгрия
Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€63,988
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Дом 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€78,412
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Дом 12 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 12 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
€191,179
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€91,524
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Дом 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€83,657
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Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€183,547
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Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€180,951
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Дом 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€99,654
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€157,322
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€157,322
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Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€163,905
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
€285,850
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